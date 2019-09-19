Голова Мінекономіки виступає за створення системи моніторингу кінцевих бенефіціарів

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що в Україні необхідно створити систему моніторингу кінцевих бенефіціарів.

Про це він сказав в кулуарах конференції з реформи управління земельними відносинами, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нам потрібно побудувати систему моніторингу, щоб всі відкривали кінцевих власників. Тим державам, які не дозволяють відкрити кінцевих власників, ми не повинні дозволяти купувати с/г землі. Якщо ми не знаємо, хто є кінцевим власником, справжнім, хто купує, не важливо, землю або завод, то ми не повинні допускати покупки.

Нам потрібно знати кінцевих бенефіціарів, і якщо вони непрозорі - конфіскувати або обмежувати", - сказав Милованов.

За його словами, проблема кінцевих бенефіціарів є в різних сферах, і вона повинна вирішуватися не законопроектом про обіг земель сільгосппризначення.

"Ця проблема є сьогодні, буде завтра і післязавтра. Суспільство має домогтися, щоб кінцеві бенефіціари були відкриті. Законопроект про обіг земель це не вирішує. Я хочу вирішити цю проблему по-справжньому", - підкреслив він.