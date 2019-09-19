В Укрпошті очікують виведення її із списку компаній, які не підлягають приватизації

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський очікує, що парламент погодить виведення компанії з переліку підприємств, які не підлягають приватизації, та дозволить їй відкривати поштові рахунки.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що за цей місяць в законодавчій частині ми зробимо більше, ніж за останні два-три роки", - сказав Смілянський.

За його словами, виведення компанії зі списку підприємств, що не підлягають приватизації, відкриє широкі можливості для залучення інвестицій, продажу непотрібного майна і розвитку власної інфраструктури.

"Це відкриває величезні можливості для інвестицій. Бог з нею, з приватизацією, - але ми зараз навіть не маємо права дати заставу, коли нам потрібно взяти кредит. Тому що його не можна у нас забрати, бо ми не підлягаємо приватизації. Тому заставний кредит нам ніхто не дасть. А це - дешеве фінансування на розвиток компанії", - підкреслив він.

Гендиректор Укрпошти також висловив надію на те, що нова влада зможе повернути в лоно "Укрпошти" ті її структури, які раніше були виведені з її ведення, такі, зокрема, як ДП "Преса".

Крім цього, він очікує, що новий склад Верховної Ради ухвалить законопроект, що дозволить Укрпошті відкривати поштові рахунки.

"Якщо всі ці ініціативи будуть прийняті в найближчі кілька місяців - я вважаю, що ми по суті станемо прозорою, ні від чого незалежною компанією, успішність якої далі буде залежати тільки від неї самої", - заявив Смілянський.

Нагадаємо:

Раніше Смілянський заявляв, що китайські компанії можуть взяти участь у потенційній приватизації компанії "Укрпошта".