Газовидобувники закликали нардепів "не гальмувати розвиток галузі"

Асоціація газодобувних компаній висловила серйозне занепокоєння з приводу ініційованого ДФС внесення змін до Податкового кодексу у рамках законопроекту №1210 та закликала нардепутатів і профільний Комітет їх не підтримувати.

Про це йдеться у заяві асоціації.

В асоціації підкреслюють, що це "становить загрозу для розвитку газовидобувної галузі, неодмінно призведе до зменшення обсягів буріння та видобутку вітчизняного газу, а також негативно позначиться на репутації держави серед інвесторів".

Законопроект №1210 передбачає зміни формулювання щодо застосування стимулюючих ставок рентної плати для видобування природного газу із нових свердловин.

В організації заявляють, що це "повністю унеможливлює застосування стимулів для буріння нових свердловин та використання сервісних контрактів, як інструмент підвищення видобутку".

Асоціація зазначає, що впровадження з 1 січня 2018 року стимулюючої ренти (6 та 12% в залежності від глибини залягання покладу) суттєво пожвавило вітчизняний газовидобувний ринок.

"Зокрема, за 20 місяців дії цих законодавчих норм було закладено 185 нових свердловин, 65 з яких пробурили приватні компанії, третина з яких – надглибокі (більше 5 км) – це забезпечило додатковий видобуток 1 млрд кубометрів газу.

Для порівняння, у 2017 році приватні видобувники пробурили лише 22 свердловини. Загальний обсяг зростання видобутку природного газу незалежними видобувними

компаніями у 2018 році сягнув 7% (для порівняння, у 2017 році він становив -0.1%), за підсумками цього року прогнозується збереження позитивної динаміки", - йдеться у заяві.

Також підкреслюється, що нові фіскальні нововведення "унеможливлюють реалізацію АТ "Укргазвидобування" проектів PEC (production enhancement contracts) щодо інтенсифікації видобутку на зрілих і виснажених родовищах, адже передбачається, що згідно проектів майбутні партнери АТ "Укргазвидобування" реалізовуватимуть значну інвестиційну програму та виконуватимуть операції, спрямовані на збільшення видобутку вуглеводнів".

"Прийняття законопроекту №1210, особливо в сьогоднішніх умовах, коли ціни на газ обвалилися майже удвічі у порівнянні з минулорічними, створює серйозні загрози для реалізації більшості нових проектів. Крім того, введення стимулюючої ренти з початку 2018 року надавало державні гарантії її незмінності протягом 5 років.

Таке скасування стабілізаційного застереження, по-перше, нанесе нищівний удар по репутації України у світі та довірі інвесторів до нової влади, а, по-друге, призведе до юридичної відповідальності держави за порушення зобов’язань, що суттєво ускладнить подальше залучення вітчизняних та іноземних інвесторів у галузь", - наголошує асоціація.

Економічна правда