На Дніпровській набережній столиці встановили нове освітлення

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Напередодні темного зимового сезону на Дніпровській набережній Києва встановили якісну та енергоефективну систему вуличного освітлення: вздовж всієї автомагістралі, від метро Осокорки до мосту Патона, почали працювати 403 сучасних LED світильника.

Такі світильники – це не тільки комфортні умови для руху пішоходів та водіїв, а й значна економія для міського бюджету: сучасні технології дозволяють заощадити близько 30-40% на споживанні електроенергії.

Дніпровська набережна

"LED-системи дають вдвічі більше світла, ніж старі ртутні та натрієві, а енергії споживають суттєво менше. Та й працювати можуть досить довго: при середній експлуатації світильників 10,5-11 годин на добу, строк їх служби досягає 25 років. Завдяки цим характеристикам світлодіодна технологія визнана однією з найефективніших для зовнішнього освітлення у всьому світі. Ми також додали свої ноу-хау для того, щоб використати всі її можливості і запропонувати українській столиці найефективніше комплексне рішення", – підкреслив Олександр Лопатін, засновник компанії-виробника Інтелтек Україна (ITW Systems).

Серед вже реалізованих муніципальних проектів компанії – освітлення для станції метро Лівобережна, бульвару Лесі Українки, Набережного шосе, вуличне світло для шкіл та дитячих садків.

Сучасне обладнання працює також на паркінгу Бориспільського аеропорту та у новому терміналі Одеського аеропорту.

Загалом, з моменту свого створення, Інтелтек Україна реалізувала понад 500 різних за складністю проектів для українських та міжнародних клієнтів.

Серед міжнародних клієнтів, що працюють в Україні - компанії Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble, Nestle, Danone, British American Tobacco, Kraft Foods і багато інших.

Водночас компанія успішно реалізує проекти в Німеччині, Австрії, Словаччині, Польщі, Литві, Саудівської Аравії та Бахрейні.

Про компанію:

Інтелтек Україна (ITW Systems) - компанія з іноземними інвестиціями та виробництвом в Україні, що спеціалізується на розробці і впровадженні комплексних рішень у сфері енергоефективного світлодіодного освітлення для промислового, комерційного та муніципального секторів.

На ринку України компанія працює з 2010 року, член Американської торгової палати (ACC). Головний офіс знаходиться в США, представництва - ще в 6 країнах світу.