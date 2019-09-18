УЗ дозволила портам призупиняти відвантаження зерна
Укрзалізниця надала можливість портам призупиняти відвантаження зерна - рішення пов'язане з тим, що на залізничній мережі майже в чотири рази більше вагонів, ніж можуть переробити порти.
Про це повідомив у Facebook голова правління УЗ Євген Кравцов.
"Станом на 16.09.2019 на залізничній мережі обліковувалось 10616 вагонів-зерновозів. Всі вони були завантажені на адресу морських портів. Переробна спроможність зернових терміналів складає 2765 вагонів/добу. Тобто на залізничній мережі знаходиться майже в 4 рази більше вагонів, ніж можуть переробити порти", - підкреслив він.
Укрзалізниця надала можливість портам призупиняти відвантаження на свою адресу, якщо ті не встигають обробити плановий обсяг.
При цьому Кравцов зазначив, що проблема - в обмеженні переробної спроможності самих портів.
"Ані збільшення кількості локомотивів, ані розширення припортових станцій не дозволить вирішити проблеми логістики зернових", - заявив він.
Нагадаємо:
З 11 по 14 вересня УЗ обмежила вантажоперевезення Південно-Західною залізницею через скупчення вагонів. У компанії заявили, що збої в роботі пов'язані з неефективним плануванням і використанням ресурсів менеджментом цієї філії.
Економічна правда
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