УЗ дозволила портам призупиняти відвантаження зерна

Укрзалізниця надала можливість портам призупиняти відвантаження зерна - рішення пов'язане з тим, що на залізничній мережі майже в чотири рази більше вагонів, ніж можуть переробити порти.

Про це повідомив у Facebook голова правління УЗ Євген Кравцов.

"Станом на 16.09.2019 на залізничній мережі обліковувалось 10616 вагонів-зерновозів. Всі вони були завантажені на адресу морських портів. Переробна спроможність зернових терміналів складає 2765 вагонів/добу. Тобто на залізничній мережі знаходиться майже в 4 рази більше вагонів, ніж можуть переробити порти", - підкреслив він.

Укрзалізниця надала можливість портам призупиняти відвантаження на свою адресу, якщо ті не встигають обробити плановий обсяг.

При цьому Кравцов зазначив, що проблема - в обмеженні переробної спроможності самих портів.