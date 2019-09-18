У столиці Латвії збираються ввести мито для туристів

З 2021 року туристи, які відвідують Ригу, будуть платити мито, яка піде на фінансування розвитку латвійської столиці і її популяризації за кордоном.

Відповідний проєкт схвалила влада Риги, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

З кожного готелю або хостелу планується брати по 1 євро на день за перебування кожного туриста, проте в сумі мито за безперервне перебування в Ризі не повинно перевищувати 10 євро за туриста. Ночівля дітей до 12 років митом не обкладається.

Готелі повинні будуть щомісячно звітувати на спеціальному порталі про кількість відпочиваючих і про суму сплаченого за них мита. Попередньо на цьому порталі їм потрібно буде зареєструватися як платникам мита.

У сусідній Литві туристичне мито було введено 1 січня 2016 року у Каунасі і 1 липня 2018 року в Вільнюсі.

Аналогічні туристичні мита існують в багатьох туристичних містах у тому числі в Берліні, Амстердамі, Римі, Венеції, Відні, Брюсселі, Лісабоні.

Європейська правда