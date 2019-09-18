Нафтоперевалка в порту "Южний" вимушено зупиняє роботу

Нафтоперевалочний комплекс в порту "Южний" на цьому тижні призупинить відвантаження дизельного пального.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на трейдерів.

Зазначається, що причиною стала відмова Енергетичної митниці проводити оформлення танкерної партії 27 тисяч тонн грецького дизпального, вивантаженого в резервуари порту у кінці серпня.

"Залишків дизельного пального, яке вже розмитнено або яке можна розмитнити, в резервуарах терміналів вистачить на один день роботи. На цьому тижні відвантаження будуть повністю припинені", - заявив співрозмовник видання знайомий з ситуацією.

Інформацію про зупинку відвантажень підтвердили і в компанії "Термінал Стівідорінг і К", яка управляє комплексом.

Термінал не зможе прийняти заплановані на другу половину вересня і початок жовтня два танкери по 30 тисяч тонн дизпального.. Під питанням також прийом менших суден з дизельним пальним.

"Якщо ситуація з партією грецького пального не вирішиться, технічної можливості розмістити "тридцятитисячників" не буде. Це питання кількох найближчих днів, заплановані на кінець вересня і початок жовтня танкери будуть перенаправлені в інші порти, і швидше за все не в Україні ", - зазначив співрозмовник.

Як зазначає enkorr, у розпорядженні якого є копія протоколу аналізу відібраних проб від 13 вересня, Енергетична митниця ДФС заблокувала в порту "Южний" танкерну партію дизельного пального виробництва Елефсінського НПЗ компанії Hellenic Petroleum (Греція) під приводом перевищення допустимої частки сірки на 0,00001 мас. %, що в 17 разів менше технічної похибки приладу, яким проводилися аналізи.

"Аналіз проб грецького дизпального, виконаний І.Богданом 13 вересня, нібито показав частку сірки в паливі на рівні 0,00101 мас.% (10,1 ppm) при допустимих 0,00100 мас.% (10 ppm). Таким чином митниця заявила, що палльне не відповідає стандартам Євро-5 (до 10 ppm) і не може бути допущено на митну територію України.

Аналіз проводився приладом "Спектроскан SW-D3", похибка якого, згідно з цим же протоколом, становить 0,00017 мас. % (1,7 ppm)", - йдеться у повідомленні.

У розпорядженні видання є копія сертифіката якості Елефсінського заводу, виданого при завантаженні палива в танкер Maersk Edgar 14 серпня 2018 року в порту Елефсін (Греція). Згідно сертифікату, підписаного міжнародною сюрвейерською компанією Intertek, масова частка сірки в дизпальному становить 9,6 ppm (0,00096 мас.%).

При вивантаженні в резервуари порту "Южний" Intertek провів повторний аналіз проб, масова частка сірки була встановлена ​​на рівні 9,4 ppm (0,00094 мас.%).

Нагадаємо:

Державне "Підприємство із забезпечення нафтопродуктами", яке здійснює управління Херсонським нафтоперевалочним комплексом, почало підготовку до передачі майна комплексу новому управляючому та вимушене призупинити прийом танкерів.