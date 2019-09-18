Переговори по транзиту газу: у РФ не очікують конкретних результатів

Росія не очікує від тристоронніх переговорів, призначених на 19 вересня, конкретних домовленостей.

Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "УНІАН".

На питання, чи очікують у Кремлі зближення позицій сторін за підсумками тристоронніх газових переговорів, Пєсков порекомендував звернутися за відповіддю до Міністерства енергетики.

"Це в Міненерго", - сказав він.

Прес-секретар Путіна додав, що газові переговори - питання економічної доцільності, і профільні міністерства домовлятимуться.

"Не варто очікувати від цієї зустрічі конкретних домовленостей, там потрібно вести ще багато копіткої роботи", - зазначив він.



Нагадаємо:

Єврокомісія підтвердила проведення 19 вересня тристоронніх переговорів щодо транзиту газу між Євросоюзом, Україною та Росією.

Українська сторона на майбутніх переговорах запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар у коментарі "Економічній правді" заявив, що Україна і Росія до кінця 2019 року не дійдуть згоди щодо підписання нового контракту на транзит природного газу.

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