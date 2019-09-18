Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

18 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,65 - 24,67 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,65 - 24,67 гривні;

Євро - 27,26 - 27,27 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 18 вересня на рівні 24,76 гривні за долар.

18 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,71 - 24,75 гривні за долар.

Економічна правда