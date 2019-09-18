Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
Середа, 18 вересня 2019, 17:32
18 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,65 - 24,67 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,65 - 24,67 гривні;
Євро - 27,26 - 27,27 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 18 вересня на рівні 24,76 гривні за долар.
18 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,71 - 24,75 гривні за долар.
Економічна правда
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