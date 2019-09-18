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Укрзалізниця перезавантажить систему закупівель

Середа, 18 вересня 2019, 15:42

Укрзалізниця розробила стратегію реформи системи своїх закупівель - у компанії пропонують реалізувати її шляхом внесення змін до роботи системи Prozorro.

Про це заявив голова правління УЗ Євген Кравцов на презентації стратегії закупівель компанії на 2019-2021 роки.

"Разом із закупівлями має бути вдосконалена й робота системи Прозорро, закон про публічні закупівлі та антимонопольне законодавство, з тим щоб усунути умови для зловживань з боку недобросовісних постачальників.

На сьогодні річний бюджет закупівель Укрзалізниці становить майже 30 млрд грн, компанія має більше 10 тисяч контрагентів. На рік проводиться близько 20 тисяч тендерів, з яких лише половина - успішні через недоліки системи оскаржень. Натомість залізниця не має жодних запобіжників перед зловживаннями окремих постачальників", - підкреслив він.

За словами держсекретаря міністерства інфраструктури Андрія Галущака, УЗ - стратегічне підприємство, яке має вчасно отримувати всі необхідні товари та послуги.

"Укрзалізниця не повинна мати проблем з забезпеченням матеріалів, які потрібні для стабільної роботи залізниці.

Укрзалізниця - це стабільність, і коли вона порушується непрозорою системою закупівель, це загрожує національній безпеці. Нове керівництво Мініфраструктури дуже хоче, щоб Укрзалізниця і корупція стали антонімами. І разом ми маємо можливість це зробити", - сказав він.

Нагадаємо:

Раніше в Укрзалізниці обіцяли провести перевірки своїх тендерів та реформувати систему закупівель компанії.

Економічна правда

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