Укрзалізниця перезавантажить систему закупівель

Укрзалізниця розробила стратегію реформи системи своїх закупівель - у компанії пропонують реалізувати її шляхом внесення змін до роботи системи Prozorro.

Про це заявив голова правління УЗ Євген Кравцов на презентації стратегії закупівель компанії на 2019-2021 роки.

"Разом із закупівлями має бути вдосконалена й робота системи Прозорро, закон про публічні закупівлі та антимонопольне законодавство, з тим щоб усунути умови для зловживань з боку недобросовісних постачальників.

На сьогодні річний бюджет закупівель Укрзалізниці становить майже 30 млрд грн, компанія має більше 10 тисяч контрагентів. На рік проводиться близько 20 тисяч тендерів, з яких лише половина - успішні через недоліки системи оскаржень. Натомість залізниця не має жодних запобіжників перед зловживаннями окремих постачальників", - підкреслив він.