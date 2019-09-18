На дорогах побільшає радарів

На українських дорогах з 19 вересня з'явиться 17 нових приладів для фіксації швидкісного режиму TruCAM.

Про це написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці в Facebook.

"З 19 ​​вересня на дорогах України додається 17 нових і будуть розширені вісім існуючих ділянок автодоріг (з підвищеним рівнем аварійності), на яких буде здійснюватися контроль швидкісного режиму за допомогою лазерних вимірювачів швидкості TruCAM", - написав він.

Загалом для вимірювання швидкості на дорогах країни використовуються 100 таких приладів, щоб попередити це правопорушення і привчити водіїв бути відповідальними на дорозі.

Разом з тим, Білошицький додав, що за перевищення швидкості з початку використання приладів TruCAM (жовтень 2018) патрульні винесли понад 302 тис адміністративних постанов.

Як повідомили Економічній правді в Патрульній поліції, з 16 жовтня 2018 року до 3 вересня 2019 року поліцейські за допомогою ТruСАМ оштрафували порушників на загальну суму 79,6 млн грн.

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Економічна правда