Зеленський очікує, що ЄБРР збільшить інвестиції до більш ніж 1 мільярда євро на рік

Президент Володимир Зеленський очікує, що Європейський банк реконструкції та розвитку у наступні 2-3 роки наростить інвестиції до більш ніж 1 мільярда євро на рік і зробить їх більш конкурентоспроможними для приватного сектору в Україні.

Про це він заявив на зустрічі з віце-президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Аланом Пію, передає прес-служба президента.

Зеленський, що зустріч є важливою для економіки та інвестиційного клімату в Україні. За його словами, Україна цінує співпрацю з міжнародними партнерами, такими як МВФ, ЄБРР та Світовий банк.

Він додав, що Верховна Рада вже розглядає пакет реформаторських законопроектів.

"Зокрема розроблений за підтримки ЄБРР законопроект про концесії, проект закону про скасування списку об’єктів, що не підлягають приватизації, пакет дерегуляційних законів, які дозволять Україні покращити позиції в рейтингу Doing Business. Крім того, ухвалено закон про спліт, який запроваджує міжнародні стандарти регулювання та нагляду у небанківському фінансовому секторі", - йдеться у повідомленні.

Президент запевнив, що іноземні інвестори та партнери завжди можуть розраховувати на відвертий і чесний діалог у рамках Національної інвестиційної ради, роботу якої планують продовжувати.

Економічна правда