Новини 17 вересня: касові апарати, арешт нерухомості "Кузні на Рибальському", ринок землі

Про касові апарати. Фізичні особи, які торгують уживаними товарами, змушені будуть використовувати касові апарати.

Про арешт нерухомості "Кузні на Рибальському". Суд за клопотанням Державного бюро розслідувань наклав арешт на все нерухоме майно і корпоративні права заводу "Кузня на Рибальському", який раніше належав екс-президенту Петру Порошенку.

Про ринок землі. Законопроект про обіг земель подадуть до Верховної Ради до 1 жовтня, він передбачатиме доступ до купівлі землі фізичним та юридичним особам-резидентам України.

Про Херсонську нафтоперевалку. Державне "Підприємство із забезпечення нафтопродуктами", яке здійснює управління Херсонським нафтоперевалочним комплексом, почало підготовку до передачі майна комплексу новому управляючому та вимушене призупинити прийом танкерів.

Про "фабрику тролів". Facebook призупинив в Україні діяльність акаунтів і груп, які вели скоординовані кампанії по дезінформації.

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Землі на всіх не вистачить. Чому з безоплатною приватизацією треба закінчувати

Система безоплатної приватизації уже давно перетворилася в неприховане джерело корупції, яке збагачує тих, хто розпоряджається дефіцитним товаром — землею.