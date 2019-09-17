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НАБУ проводить обшуки на Криворізькій ТЕЦ: зловживання на 80 мільйонів

Вівторок, 17 вересня 2019, 17:40

Національне антикорупційне бюро обшукує приміщеннях низки комерційних компаній та АТ "Криворізька теплоцентраль", яка на 100% належить державі.

Джерело: прес-служба НАБУ

Дослівно: "Слідча дія санкціонована і здійснюється під час розслідування фактів зловживань службових осіб держпідприємства при здійсненні господарських операцій "Криворізькою теплоцентраллю" на загальну суму понад 80 млн грн".

Деталі: Розслідування зазначених зловживань детективи НАБУ здійснюють з січня 2019 року.

Попередня правова кваліфікація — ч.5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Нагадаємо: 

Торік у Кривому Розі були перебої з постачанням тепла населенню, тому що "Криворізька теплоцентраль" мала мільярдний борг.

Теплопостачання міста здійснюють дві компанії – КП "Криворіжтепломережа" і "Криворізька теплоцентраль" – кожна охоплює приблизно по 50% міста. 

"Нафтогаз" звинуватив підконтрольний Дмитру Фірташу облгаз у зриві опалювального сезону в Кривому Розі.

Українська правда

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