Всі розділи
Укр / Рус

Рок-гурт роботів з Німеччини виступить на Interpipe TechFest 2019

Вівторок, 17 вересня 2019, 17:05

PROMOTED

19-20 жовтня на інженерному шоу у Дніпрі відбудеться виступ першого у світі робо-рок-гурту.

 

Compressorhead — музична група з Берліна, що грає heavy metal. Головна особливість гурту у тому, що всі його учасники — роботи. На фестивалі Interpipe TechFest Compressorhead виконають хіти AC/DC, Black Sabbath, Motorhead та інших легенд світового року.

 До складу гурту входять 6 роботів. Основні виконавці:

  • Stickboy — чотирирукий барабанщик, що здатен грати на барабанній установці, яка містить до 14 інструментів;
  • Fingers — робот-гітарист, що має 78 "пальців";
  • Bones — бас-гітарист, що пересувається сценою на гусеничній платформі.

Концерт на Interpipe TechFest стане першим виступом Compressorhead в Україні. Більше деталей про виступ та програму фестивалю на http://techfest.interpipe.biz/

Довідка:

Interpipe TechFest — найбільший технічний і науковий фестиваль Східної Європи і головне інженерне шоу України. Проводиться з 2016 року і включає виставку сучасної інженерії і техніки, лекторій у форматі "просто про складне", змагання з технічних дисциплін та інші активності.

Ініціатор фестивалю — українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!