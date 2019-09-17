Airbus тестує технологію "розумного салону" на борту реального літака

Airbus почав льотні випробування технології "розумного салону" Connected Experience на борту літака-лабораторії A350-900.

Про це повідомляє avianews.com.

На повітряне судно встановили створені за новою концепцією крісла Recaro, кухню gategroup, систему бездротового управління шторками ілюмінаторів, температурою салону, світлом, викликами бортпровідників, туалетами і обладнання для показу інформаційних повідомлень у вигляді візуальних проекцій в салоні.

Надалі Airbus має намір додавати в літак-лабораторію нові елементи для проведення випробувань у міру їх готовності.

Концепція Connected Experience базується на зборі та наданні інформації про параметри, що відповідають за безпеку або обслуговування пасажирів.

Вона дозволяє надавати мандрівникам персоналізований сервіс, наприклад, адаптований під конкретного пасажира контент розважальної системи, однак для цього авіакомпанії будуть вести збір інформації про попередні пошукові запити, інтереси та вподобання клієнта.

Нові крісла передаватимуть бортпровідникам інформацію про те, де пасажир не повернув спинку у вертикальне положення, не прибрав столик або ж не пристебнув ремінь.

Концепція розумної кухні повинна полегшити роботу персоналу, надаючи інформацію про знаходження конкретних порцій їжі та їх кількості в візках.

Робота системи також передбачає збір даних в спеціальне хмарне сховище на випадок, якщо ця інформація буде потрібна авіакомпаніям для аналізу переваг пасажирів, виявлення певних тенденцій щодо тих чи інших маршрутів або ж оцінки роботи салонного обладнання та проведення превентивного обслуговування.