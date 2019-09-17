Нафта дешевшає після зльоту напередодні

Ціни на нафту еталонних марок опускаються в ході азіатських торгів після рекордного за останні роки зростання напередодні, викликаного атаками на об'єкти нафтової інфраструктури Саудівської Аравії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Листопадові ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures подешевшали на 0,65 долара (0,94%) - до 68,37 долара за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на жовтень в електронній сесії на Нью-йоркській товарній біржі до цього часу зменшилася на 0,86 долара (1,37%), до 62,04 долара за барель.

15 вересня безпілотники атакували нафтові об'єкти Саудівської Аравії, включаючи найбільший в країні комплекс підготовки нафти Абкайк і велике нафтове родовище Хурайс.

В результаті було припинено виробництво нафти в обсязі 5,7 млн ​​барелів на добу, тобто близько половини всього обсягу, що видобувається в країні, або майже 6% світового нафтовидобутку.

Державна нафтовидобувна компанія Saudi Aramco очікує часткового відновлення видобутку найближчим часом, проте відновлення роботи на родовищі в повному обсязі може статися не раніше кінця року, вважають аналітики Citigroup.

За словами джерел, наразі Aramco відновлює видобуток на неактивних офшорних родовищах і задіє свої запаси нафти і нафтопродуктів.

За оцінками експертів Rystad Energy, у країни вистачить резервів для забезпечення експортних поставок протягом 26 днів.

Нагадуємо:

Під час відкриття лондонської біржі ціни на нафту показали найвищий добовий ріст котирувань з 1991 року після атаки на НПЗ саудівської компанії Saudi Aramco та подальшого скорочення видобутку.

16 вересня вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з поставкою в листопаді виросла на 13,86%, до 69,91 доларів за барель.

При цьому у перші хвилини торгів ціна нафти Brent досягала значення в 71,95 доларів за барель.

До попереднього закриття вона становила трохи більше 60 доларів за барель.

Це найвищиий добовий ріст котирувань з 14 січня 1991 року.

Ціна жовтневого ф'ючерса на нафту марки WTI збільшилася на 11,23%, до 61,79 доларів за барель (проти майже 55 доларів на момент попереднього закриття).