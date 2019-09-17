"Нафтогаз" вже законтрактував на наступний рік 450 мільйонів кубів газу

НАК "Нафтогаз України" законтрактував у міжнародного трейдера близько 450 мільйонів кубічних метрів газу з поставкою в I кварталі 2020 року.

Про це повідомили у прес-службі компанії.

"НАК "Нафтогаз України" підписав угоду з великим міжнародним трейдером на гарантовані фізичні поставки близько 450 млн куб. м газу в I кварталі 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Директор з інтегрованого газового бізнесу Нафтогазу Андрій Фаворов зауважив, що "завдяки розвиненості європейського ринку газу та незважаючи на ризики переривання транзиту газу Росією взимку, ми вже сьогодні законтрактували необхідні нам обсяги з фізичною поставкою в I кварталі наступного року".

"Ми провели якісну підготовку до опалювального сезону, закачали додаткові обсяги газу до сховищ, підготували систему до роботи без транзиту, законтрактувати фізичні поставки газу, які не залежать від дій Газпрому. Це дозволяє нам бути впевненими у тому, що зимою в Україні буде тепло, щоб не робили наші північні колеги", - додав він.

"Нафтогаз розглядає ще декілька пропозицій великих європейських трейдерів щодо поставок газу після нового року і скористається ними у разі комерційної доцільності", - зауважили у компанії.

Нагадуємо:

Україна закачала до своїх підземних сховищ понад 19 мільярдів кубометрів газу для проходження опалювального сезону - стільки газу у сховищах не було з 2011 року.

Економічна правда