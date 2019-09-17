Нафтовий шок трапився дуже невчасно — Bloomberg

Рекордний стрибок цін на нафту після атаки на об'єкти в Саудівській Аравії навряд міг статися в гірший час для світової економіки, яка і так зменшує оберти.

Про це пише Bloomberg.

Нафтовий шок настав на тлі безлічі тривожних сигналів для світової економіки. Статистика, опублікована в Китаї, включала найгірші для одного місяця дані про промислове виробництво з 2002 року.

У липні Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання світової економіки до 3,2% в цьому році і 3,5% в наступному; темпи на рівні 3,3% або нижче були б найслабшими з 2009 року.

Вплив стрибка нафтових цін може варіюватися від країни до країни. Економіки, що розвиваються, з дефіцитами поточного рахунку і бюджету, такі як Індія, Південна Африка та інші, можуть зіткнутися з істотним відтоком капіталу і ослабленням валют.

Виручка компаній і держдоходи в країнах-експортерах нафти можуть вирости, а країнам-споживачам загрожує зростання роздрібних цін на паливо, що може підігріти інфляцію і негативно вплинути на попит. Китай вразливий до зростання цін на нафту як її найбільший імпортер, багато країн залежать від закордонної сировини і в Європі.

Новини з Саудівської Аравії підвищують ймовірність додаткової монетарної підтримки з боку центробанків в очікуванні зростання витрат на енергоресурси, який фактично є податком на споживання, сказав в ефірі телебачення Блумберг головний економіст Standard Chartered Plc Девід Манн.

Федеральна резервна система, як очікується, знову знизить процентну ставку на цьому тижні, а після її засідання пройде зустріч Банку Японії, від якого інвестори вимагають подальшого пом'якшення монетарної політики. Центробанки Бразилії, Південної Африки, Норвегії, Швейцарії та Великобританії також приймуть рішення щодо монетарної політики на цьому тижні.

Нагадуємо:

Під час відкриття лондонської біржі ціни на нафту показали найвищий добовий ріст котирувань з 1991 року після атаки на НПЗ саудівської компанії Saudi Aramco та подальшого скорочення видобутку.

16 вересня вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent з поставкою в листопаді виросла на 13,86%, до 69,91 доларів за барель.

При цьому у перші хвилини торгів ціна нафти Brent досягала значення в 71,95 доларів за барель.

До попереднього закриття вона становила трохи більше 60 доларів за барель.

Це найвищиий добовий ріст котирувань з 14 січня 1991 року.

Ціна жовтневого ф'ючерса на нафту марки WTI збільшилася на 11,23%, до 61,79 доларів за барель (проти майже 55 доларів на момент попереднього закриття).