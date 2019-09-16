"Північний потік-2" наближається до патової ситуації на кордоні з Данією

Судно Solitaire, яке прокладає труби Північного потоку-2 по дну Балтійського моря, наближається до кордону з Данією, яка є єдиною країною, що досі не дала дозвіл на прокладання газопроводу.

Про це йдеться у матеріалі агентства Reuters.

Екіпаж на борту Solitaire очікує, що увійде в води Данії на початку наступного місяця. Проте Данія ще не затвердила будівництво трубопроводу, який за планом має розпочати транспортування природного газу з Росії до Німеччини в кінці цього року.

"Зараз ми прямуємо до кордону Данії, а потім чекаємо подальшого розвитку проєкту від данського кордону до Німеччини", - сказав капітан Кенні Хоубен у коментарі агентству.

Консорціум Північний потік-2, контрольований російським Газпромом, заявив агентству, що проєкт реалізується за графіком, та що він як і раніше сподівається на дозвіл від Данії ще до того, як Solitaire дійде до вод Данії.

Речник Північного потоку-2 Ульріх Ліссек заявив, що у діалозі з Енергетичним агентством Данії, яке відповідає за видачу дозволу Данії після проведення екологічної оцінки, "серйозних ризиків або проблем не виникло".

Будь-яка затримка будівництва трубопроводу завдовжки 1230 км створить невизначеність для компаній-партнерів проєкту: німецьких Uniper і Wintershall, англо-нідерландської Shell, австрійської OMV та французької Engie. Північний потік-2 також є ключовим фактором майбутнього договору про транзит газу між Москвою та Києвом.

Консорціум Північний потік-2 раніше попереджав, що через труднощі з Данією трубопровід може почати роботу із запізненням у 8 місяців, і що це зробить проєкт дорожчим на 660 мільйонів євро.

Енергетичне агентство Данії завершило громадські слухання щодо будівництва газопроводу, проте відмовилося сказати, коли буде оголошено рішення.

Якщо дозвіл буде отримано, згідно із законодавством Данії Північному потоку-2 доведеться почекати ще місяць, перш ніж дозвіл можна буде застосовувати. За цей час сторони зможуть подати скаргу після прийняття рішення.

Європейська правда