Уряд обмежить фінансування бюджету надходженнями від НБУ

Проект Державного бюджету на 2020 рік передбачає надходження від Національного банку у розмірі 40,709 мільярда гривень.

Про це йдеться у тексті проекту закону про державний бюджет на 2020 рік.

"Установити, що в 2020 році Національний банк після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку річної фінансової звітності та формування Національним банком резервів у порядку та розмірах, визначених Законом "Про Національний банк", перераховує до Державного бюджету кошти на загальну суму не менш як 40,709 млрд гривень", - йдеться в документі.

Нагадуємо:

У 2019 році Національний банк перерахував до державного бюджету 64,9 млрд грн прибутку за 2018 рік.

У Нацбанку зазначили, що це на 17,3 млрд грн більше, ніж передбачено законом про Державний бюджет на 2019 рік.

У держбюджеті-2019 надходження від НБУ були заплановані в розмірі 47,6 млрд грн.

Мінфін пояснив збільшення суми зміною облікової політики в частині обліку курсових різниць за операціями в іноземній валюті, монетарного золота і банківських металів, одноразовий ефект, який в результаті перерахунку за період 2012-2017 роки становив 22,01 млрд грн.

Економічна правда