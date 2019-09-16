Іноземці призупинили інвестиції в гривневі облігації — НБУ

Приплив коштів нерезидентів в облігації внутрішньої держпозики в останні тижні призупинився.

Про це йдеться у підсумках дискусії членів Комітету з монетарної політики Національного банку.

Згідно з документом, в ході обговорення рішення про зниження облікової ставки 4 вересня один з членів Комітету звернув увагу на попередні повідомлення представників НБУ, які відзначали можливість прискореного зниження облікової ставки за умови подальшого зростання попиту з боку нерезидентів на гривневі ОВДП.

"Втім, в останні тижні приплив коштів нерезидентів в державні облігації призупинився. Нерезиденти не нарощували свій портфель, хоча і не виводили інвестиції з України. Гроші, отримані від погашення короткострокових паперів, вкладали в інші випуски ОВДП, але вже на більш довгі строки" , - наголошується в підсумках дискусії членів комітету НБУ.

Нагадуємо:

В Україні 27 травня 2019 року запрацювала система міжнародного депозитарію Clearstream, завдяки якій іноземні інвестори можуть купувати українські державні цінні папери та розраховуватися за ними через цю систему.

Портфель облігацій внутрішньої державної позики нерезидентів 12 вересня збільшився на 1,538 млрд грн (на 1,79%) - до 87,712 млрд грн.

Економічна правда