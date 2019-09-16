Укрзалізниця виплатила 150 мільйонів доларів боргу за єврооблігаціями

Укрзалізниця здійснила чергову виплату за єврооблігаціями у розмірі 150 мільйонів доларів.

Про це повідомив у Facebook голова правління УЗ Євген Кравцов.

Він зазначив, що упродовж 2019 року УЗ вже погасила 60% основної суми залучення, а саме 300 млн доларів. Решту 200 млн доларів компанія планує погасити у наступні 2 роки.

"Це вже другий платіж цьогоріч. Ми платимо чітко за графіком", - додав Кравцов.

Нагадаємо:

У березні "Укрзалізниця" погасила першу частину єврооблігацій на 150 млн доларів і виплатила купонний дохід за ними, отримавши кошти на ці цілі в Ощадбанку і Держагентстві інфраструктурних проектів.

Економічна правда