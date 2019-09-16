УЗ планує продати усі непрофільні активи - Кравцов

Укрзалізниці необхідно продати непрофільні активи на максимально вигідних умовах, а отримані кошти використати на основну дільяність.

Про це заявив голова правління УЗ Євген Кравцов в інтерв'ю НВ Бізнес.

"У нас є лікарні, цехи з виробництва металопластикових вікон та інші речі, яких треба позбутися. Продати на максимально вигідних для компанії умовах і спрямувати ці кошти в основний вид діяльності.

Але якщо говорити про елеватор, який працює в рамках нашого контейнерного оператора Ліски в районі Одеси, то це спеціалізований елеватор по стафування зерна в контейнери. Це дуже потрібна послуга для високоцінних сортів зерна, яке відправляють не традиційним навалочним способом, а в контейнерах.

Кілька років тому було прийнято рішення інвестувати в такий елеватор, щоб отримати додаткову вартість плюс поліпшити якість послуги саме залізничного перевезення в контейнерах для клієнтів", - розповів він.

За його словами, УЗ готує перелік непрофільних активів, які будуть відпрацьовувати з Міністерством інфраструктури.

"Після цього нам необхідна буде підтримка з боку Кабміну. У мене є абсолютна впевненість, що така підтримка буде. Зараз це одне з пріоритетних питань", - додав Кравцов.

Нагадаємо:

Міністерство інфраструктури має намір повернути собі контроль над "Укрзалізницею".

Міністр інфраструктури Владислав Криклій виступає за створення трьох різних операторів у залізничній галузі.

На думку Криклія, "Укрзалізниця" повинна бути розділена на операторів із управління інфраструктурою, вантажних і пасажирських перевезень.