Стало відомо, коли голова Мінфіну представить у ВР проект дербюджету-2020

Міністр фінансів Оксана Маркарова представить проект державного бюджету на 2020 рік у п'ятницю, 20 вересня.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Стосовно години запитань до уряду. Хотів би всіх привітати. Нам надійшов проект бюджету вчора до Верховної Ради. І я впевнений, що у п'ятницю, згідно з розкладом, міністр фінансів Оксана Сергіївна Маркарова представлятиме бюджет у Верховній Раді. Думаю, це компенсує годину запитань до уряду", - сказав Разумков на засіданні погоджувальної ради парламенту в понеділок.



За календарним планом, на минулому і нинішньому пленарних тижнях не передбачена година запитань до уряду, яка традиційно відбувається пленарної п'ятниці.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів 15 вересня розглянув проект держбюджету-2020 та вніс його до Верховної Ради.