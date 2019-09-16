Всі розділи
Укр / Рус

Стало відомо, коли голова Мінфіну представить у ВР проект дербюджету-2020

Понеділок, 16 вересня 2019, 12:27

Міністр фінансів Оксана Маркарова представить проект державного бюджету на 2020 рік у п'ятницю, 20 вересня.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков, передає "Інтерфакс-Україна".

"Стосовно години запитань до уряду. Хотів би всіх привітати. Нам надійшов проект бюджету вчора до Верховної Ради. І я впевнений, що у п'ятницю, згідно з розкладом, міністр фінансів Оксана Сергіївна Маркарова представлятиме бюджет у Верховній Раді. Думаю, це компенсує годину запитань до уряду", - сказав Разумков на засіданні погоджувальної ради парламенту в понеділок.

За календарним планом, на минулому і нинішньому пленарних тижнях не передбачена година запитань до уряду, яка традиційно відбувається пленарної п'ятниці.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів 15 вересня розглянув проект держбюджету-2020 та вніс його до Верховної Ради.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

держбюджет Верховна рада

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Проект держбюджету-2020: основні показники 16 вересня 2019, 12:14
Прем'єр: Держбюджет-2020 – останній, що ухвалюється лише на рік 16 вересня 2019, 09:07
Кабмін обговорює проект держбюджету-2020 з МВФ, до Ради планують внести 15 вересня 13 вересня 2019, 13:49
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!