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Кабмін відмовився продовжувати суд з "Нафтогазом" по дивідендах

Понеділок, 16 вересня 2019, 10:58

Кабмін відкликав апеляційну скаргу у судовому спорі з НАК "Нафтогаз України" про норматив відрахування частки чистого прибутку в якості дивідендів за 2018 рік.

Про це йдеться в ухвалі Шостого апеляційного адміністративного суду від 10 вересня, передає enkorr.

"Ця суперечка триває з кінця червня. Спочатку його ініціювала "Укрнафта", після чого до позову приєднався НАК "Нафтогаз України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У червні Окружний адмінсуд Києва призупинив рішення Кабінету Міністрів, яким НАК "Нафтогаз України" зобов'язали направити на дивіденди 12,25 млрд грн, що становить 90% чистого прибутку за 2018 рік.

Іншим рішенням у тій самій справі від 25 червня Окружний адміністративний суд призупинив дію постанови Кабміну №364 щодо АТ "Укрнафта".

НАК "Нафтогаз України" і "Укрнафта" оскаржили постанову Кабінету міністрів про норматив відрахування чистого прибутку за 2018 рік і попросили суд об'єднати свої позови.

23 липня "Нафтогаз" після залучення євробондів виплатив 90% чистого прибутку.

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Нафтогаз Кабмін

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