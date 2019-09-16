Кабмін відмовився продовжувати суд з "Нафтогазом" по дивідендах

Кабмін відкликав апеляційну скаргу у судовому спорі з НАК "Нафтогаз України" про норматив відрахування частки чистого прибутку в якості дивідендів за 2018 рік.

Про це йдеться в ухвалі Шостого апеляційного адміністративного суду від 10 вересня, передає enkorr.

"Ця суперечка триває з кінця червня. Спочатку його ініціювала "Укрнафта", після чого до позову приєднався НАК "Нафтогаз України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У червні Окружний адмінсуд Києва призупинив рішення Кабінету Міністрів, яким НАК "Нафтогаз України" зобов'язали направити на дивіденди 12,25 млрд грн, що становить 90% чистого прибутку за 2018 рік.