Кабмін відмовився продовжувати суд з "Нафтогазом" по дивідендах
Кабмін відкликав апеляційну скаргу у судовому спорі з НАК "Нафтогаз України" про норматив відрахування частки чистого прибутку в якості дивідендів за 2018 рік.
Про це йдеться в ухвалі Шостого апеляційного адміністративного суду від 10 вересня, передає enkorr.
"Ця суперечка триває з кінця червня. Спочатку його ініціювала "Укрнафта", після чого до позову приєднався НАК "Нафтогаз України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
У червні Окружний адмінсуд Києва призупинив рішення Кабінету Міністрів, яким НАК "Нафтогаз України" зобов'язали направити на дивіденди 12,25 млрд грн, що становить 90% чистого прибутку за 2018 рік.
Іншим рішенням у тій самій справі від 25 червня Окружний адміністративний суд призупинив дію постанови Кабміну №364 щодо АТ "Укрнафта".
НАК "Нафтогаз України" і "Укрнафта" оскаржили постанову Кабінету міністрів про норматив відрахування чистого прибутку за 2018 рік і попросили суд об'єднати свої позови.
23 липня "Нафтогаз" після залучення євробондів виплатив 90% чистого прибутку.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua