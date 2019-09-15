Toyota випробовує електромобіль на сонячних батареях

Японські компанії Toyota, Sharp і організація NEDO тестують гібридний автомобіль Prius оснащений ультратонкими сонячними панелями, розробленими для постачання енергії на супутники.

Про це пише Рейтер.

Елементи живлення встановлені на капоті, даху, спойлері і задньому склі машини. Передбачається, що панелі дозволять заряджати батареї без підключення до мережі за допомогою розетки і вилки.

Випробування почалися в липні, і тепер можна зробити деякі висновки, пише видання. Заряду в гарний сонячний день, як в русі, так і на парковці, вистачає на 56 кілометрів.

Середньостатистичний водій в США проїжджає 47 кілометрів на добу. Це дані Фонду безпеки руху Американської автомобільної асоціації.

За словами провідного інженера проекту Сатоси Сізукі, кріплення панелей на вигнутих поверхнях корпусу - лише одна зі складностей.

"Оскільки сонячні панелі розроблялися для використання в космосі, необхідно добитися їх здешевлення для комерційного використання в земних умовах", - сказав Сізукі.

Ефективність зарядки енергетичних елементів зросла з 20% у колишніх моделей до 34% у нових, але вона різко знижується в похмуру або занадто жарку погоду.

Масовий випуск автомобілів на сонячних панелях - справа не найближчого майбутнього, говорять учасники експерименту.