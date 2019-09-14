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На одному з найбільших НПЗ у світі сталася пожежа - атакували дрони

Субота, 14 вересня 2019, 16:10

У Саудівській Аравії на території одного з найбільших у світі нафтопереробних заводів компанії Saudi Aramco в результаті атаки безпілотника сталася пожежа.

Джерело: АР, телеканал Al-Arabiya 

Деталі: За повідомленням ЗМІ, безпілотниками були атаковані два великих нафтових об'єкта: вибух і пожежа сталися на сході Саудівської Аравії у Букіаці,  недалеко від Даммама, а також на НПЗ компанії Saudi Aramco, великому нафтовому родовищі Хурайс.

Можливі виконавці атак не називаються.

Відзначається, що державні ЗМІ Саудівської Аравії повідомили про інцидент не відразу.

Пізніше в суботу представник єменських повстанців заявив, що атака безпілотників була організована хуситами.

За словами представника повстанців, хусити послали 10 безпілотників, щоб атакувати нафтопереробний завод у Букіаці і нафтове родовище Хурайс. Також він заявив, що атаки повстанців на Саудівську Аравію "будуть посилюватися, якщо війна у Ємені триватиме".

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Економічна правда
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