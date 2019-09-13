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Викритого на хабарі керівника Миколаївського автодору заарештували

П'ятниця, 13 вересня 2019, 20:45

Вищий антикорупційний суд взяв під варту з правом внесення застави керівника Служби автомобільних доріг в Миколаївській області Андрія Максименка.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба НАБУ.

Зазначається, що суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 1,9 млн грн застави.

Нагадаємо:

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали керівника служби автомобільних доріг у Миколаївський області Андрія Максименка під час одержання хабаря у розмірі 90 тисяч доларів.

Місцеве видання "Думська" пише, що Максименко вимагав хабар у компанії "Ростдорстрой".

ТОВ "Ростдорстрой" пов’язують з міським головою Одеси Геннадієм Трухановим.

Економічна правда

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НАБУ суд хабар дороги

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