Викритого на хабарі керівника Миколаївського автодору заарештували
Вищий антикорупційний суд взяв під варту з правом внесення застави керівника Служби автомобільних доріг в Миколаївській області Андрія Максименка.
Про це повідомляє у Facebook прес-служба НАБУ.
Зазначається, що суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 1,9 млн грн застави.
Нагадаємо:
Детективи Національного антикорупційного бюро затримали керівника служби автомобільних доріг у Миколаївський області Андрія Максименка під час одержання хабаря у розмірі 90 тисяч доларів.
Місцеве видання "Думська" пише, що Максименко вимагав хабар у компанії "Ростдорстрой".
ТОВ "Ростдорстрой" пов’язують з міським головою Одеси Геннадієм Трухановим.
Економічна правда
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