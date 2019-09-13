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Мінінфраструктури шукає виробника ескалаторів для вокзалу в Києві

П'ятниця, 13 вересня 2019, 18:28

Міністерство інфраструктури оголосило відбір виробника ескалаторів для вестибюлю Центрального вокзалу станції Київ-Пасажирський.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава міністерства Владислав Криклій.

"Не знаю як у вас, а в мене при згадуванні вокзалу станції Київ-Пасажирський одразу спадає на думку непрацюючий ескалатор. За добу ним користується близько ста тисяч громадян, а нескінченні профілактики викликали тільки скарги. Настав час рішучих змін", - написав він.

Говорячи про відбір виробників, Криклій зазначив, що це буде фінансовий лізинг. "Кожен з виробників може запропонувати умови фінансового лізингу", - пояснив очільник відомства.

Також він пояснив, як будуть оцінювати пропозиції від виробників.

"Усі пропозиції від виробників будуть оцінені, виходячи з наступних критеріїв: ціна пропозиції та наявність фінансових інструментів інвестування, дизайн-проект, енергоефективність", - написав Криклій.

Окрім того, міністр повідомив, що сьогодні також видав наказ про безоплатну передачу зі сфери управління Мінінфраструктури в сферу управління Міністерства оборони України багатоцільове аварійно-рятувальне судно "Олександр Охрименко".

Нагадаємо:

У липні 2019 року "Укрзалізниця" почала плановий ремонт ескалатора, який працює на підйом у вестибюлі Центрального вокзалу станції Київ-Пасажирський.

Пізніше в УЗ прозвітували про ремонт головного ескалатора країни.

Також нагадаємо, що нинішні ескалатори були встановлені в 2001 році під час реконструкції вокзалу та до теперішнього часу майже вичерпали термін своєї експлуатації.

Економічна правда  

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Мінінфраструктури Криклій залізниця

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