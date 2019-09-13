УЗ планує до кінця року провести капремонти трьох плацкартних вагонів

Укрзалізниця до кінця 2019 року планує провести капітальний ремонт трьох плацкартних вагонів.

Про це заявив голова правління УЗ Євген Кравцов на презентації першого оновленого вагона, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це перший плацкартний вагон, який ми демонструємо пресі після капітальної реконструкції. Економічно провести реконструкцію в 2-2,5 рази дешевше, ніж купувати новий вагон. Ми плануємо до кінця року випустити три таких вагона, які підуть в пілотну експлуатацію", - зазначив Кравцов.

За його словами, всього в "Укрзалізниці" є 210 плацкартних вагонів, які можуть бути відремонтовані капремонтом.

"Ми зараз якраз верстаємо фінансовий план "Укрзалізниці" на 2020 рік, він в процесі обговорення з урядом і Міністерством інфраструктури. Будемо визначатися, скільки вагонів і якої категорії ми повинні оновити у наступному році", - додав він.

Кравцов заявив, що вартість проведення капремонту одного плацкартного вагона становить близько 10,5 млн грн.

Планується, що перший з оновлених вагонів курсуватиме у напрямку на Маріуполь.

У майбутньому, за словами Кравцова, оновлені плацкартні вагони можуть увійти до складу поїздів першого класу. У такому випадку проїзд в них може коштувати на 20-40% дорожче, ніж в старих вагонах - в залежності від напрямку, відстані, часу поїздки.

Глава "Укрзалізниці" додав, що реконструкція продовжує термін експлуатації вагона на 14 років.