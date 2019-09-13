ВР підтримала законопроекти про введення єдиного рахунку для сплати податків

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроекти, які запроваджують єдиний рахунок для сплати податків з 1 січня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що ВР підтримала у першому читанні законопроект № 1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та законопроект № 1051 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Єдиний рахунок – це рахунок, який платник податків за власним бажанням зможе відкрити у Державній казначейській службі та використовувати його для сплати податків і зборів, адміністрування яких контролює Державна податкова служба.

Підкреслюється, що через єдиний рахунок можна буде сплатити податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, єдиний податок та рентну плату.

Але єдиний рахунок не можна буде використати для сплати податку на додану вартість та акцизного податку з пального і спирту, оскільки для їхньої сплати є дві інші, спеціальні системи електронного адміністрування.

"Крім того, платник податків матиме право вільно розпоряджатися коштами на єдиному рахунку, перераховуючи їх, наприклад, і на рахунки для сплати ПДВ.

Для відкриття єдиного рахунку платники податків зможуть подати заяву до ДП, через свій електронний кабінет. У свою чергу, ДПС надсилатиме Казначейству усі дані про платника, які будуть необхідні Казначейству для перерахування його податкових платежів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що платник податків у будь-який час зможе поповнити єдиний рахунок своїми коштами, які він планує витратити на сплату податків та зборів.

Поповнити рахунок можна буде як зі свого банківського рахунку, так і через касу банку або інші платіжні пристрої. Доступ до єдиного рахунку платник матиме через свій електронний кабінет.

Наголошується, що основна мета цих законопроектів - спростити процедуру сплати податків.

"Завдяки єдиному рахунку платники податків витрачатимуть менше свого часу на формування платіжних доручень. На платника більше не впливатиме зміна реквізитів бюджетних рахунків, оскільки вони оновлюватимуться у його кабінеті автоматично. Наслідком стане зменшення кількості помилково та надміру сплачених податків", - заявили у Мінфіні.

Економічна правда