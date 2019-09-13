У Києві залишилось 4750 білбордів, частину із них - знесуть

Фото: КМДА

У столиці на сьогоднішній день залишається 4750 білбордів при їхній граничній цифрі 4390 одиниць, і деякі з них встановлені незаконно, тому будуть демонтовані.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"До початку кампанії з демонтажу незаконно встановлених рекламних носіїв (білбордів – ред.) було понад 12 тисяч. Сьогодні ж – 4750. Нагадаємо, що раніше, разом із операторами ринку, столична влада визначила граничну цифру білбордів у столиці – 4390", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Він нагадав, що за кілька останніх років демонтовано майже 36 тисяч рекламних носіїв різного типу.

"Так, наприклад, прибрали всі носії на мосту Патона, на Либідській площі, перехресті вулиць Чорновола і Січових стрільців", - нагадав мер.

Наразі, розповів мер, роботи тривають на розв’язці біля метро "Лівобережна". Зокрема, на просп. Броварському працівники "Київреклами" демонтують 46 наземних конструкцій.

"Тут розміщувалось 46 наземних рекламних конструкцій. Тепер – не буде жодної. Адже, за правилами, на перехрестях та розв’язках заборонено розміщувати наземні рекламні засоби. На самому Броварському проспекті ми зменшили кількість білбордів більше ніж удвічі", – підкреслив мер.

Окрім того, нагадав мер столиці, нещодавно було демонтувано рекламні носії на перехресті Броварського проспекту і проспекту Визволителів, на просп. Лобановського, Дніпровській набережній, Солом’янській площі, на бульварі Дружби Народів.

Нагадаємо:

Київська влада два роки тому затвердила нові правила розміщення реклами і нині активно звільняє вулиці міста від зайвих конструкцій. На черзі — міський транспорт.

Найбільш відчутний ефект від роботи КП "Київреклама", що займається демонтажем рекламних носіїв, у центральній частині міста. Тут прибрали більшість рекламних щитів і контролюють вимоги до вивісок.

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