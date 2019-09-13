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НАЗК внесло припис міністру економіки Милованову

П'ятниця, 13 вересня 2019, 14:51

Нацагентство з питань запобігання корупції внесло припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання і врегулювання конфлікту інтересів міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофію Милованову.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Міністру внесли припис стосовно директора держпідприємства "Державний позашкільний навчальний заклад "Перспектива" Андрія Люшина, який не повідомив про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів, зумовленого спільною роботою з близькими особами – дружиною та дочкою.

НАЗК вимагає провести службове розслідування для виявлення причин і умов, які призвели до вчинення Люшиним правопорушення, пов’язаного з корупцією, та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до відповідальності.

Нагадаємо:

Верховна Рада 29 серпня сформувала Кабінет міністрів. Милованов став міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

Раніше новопризначений міністр повідомив, що Міністерство економрозвитку і торгівлі та Мінагрополітики об'єднаються в єдине відомство для прискорення реалізації ключових реформ в країні.

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Мінекономіки

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