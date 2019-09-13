Успіх України у впровадженні реформ допоможе ЄС вийти із кризи довіри - президент Естонії

Успіх України у впровадженні реформ може допомогти Євросоюзу "вийти із кризи довіри", вважає президент Естонії Керсті Кальюлайд.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це вона заявила у виступі на відкритті щорічного форуму "Ялтинської європейської стратегії" (YES).

"Коли ми вступали в ЄС, це був малопомітний крок – ще одна країна хоче приєднатися до Євросоюзу. Однак коли ми вступали до єврозони, а це був час фінансової кризи, це була подія. Дивіться, не все так погано, якщо є бажаючі доєднатися до єврозони. Наш крок допоміг подолати кризу довіри ЄС",- сказала Кальюлайд.

"Так само успіх України у впровадженні реформ, її бажання долучитися до ЄС із його цінностями має допомогти Євросоюзу подолати і цю кризу довіри", - додала вона.

За її словами, нинішня ситуація суттєво гірша для впровадження реформ, аніж тоді, коли їх впроваджували більшість східноєвропейських країн.

"Коли ми впроваджували реформи, ситуація у світі була сприятливою для цього. Це був час, коли ліберальні цінності були поширені, а світ мав відчуття безпеки. Тепер Україні потрібно провести ті ж самі реформи, які провели ми. Однак ситуація у світі змінилася. Ліберальний економічний світ є турбулентним, маємо стагнацію, що затягнулася, що вдарило по середньому класу", - вважає вона.

За словами Кальюлайд, зараз капіталізм адаптує себе до нової ситуації, намагаючись створити справедливий розподіл, який буде прийнятним для більшості громадян.

У такій ситуації впровадження реформ в Україні буде більш складним завданням, аніж 20 років тому, вважає естонський президент.

"Україні потрібно працювати, впроваджуючи реформи, щодо яких у багатьох країн Заходу часто з’являються питання, чи можливо це, чи потрібно це", - пояснила вона.

Європейська правда