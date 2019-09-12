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Паладій подорожчав до рекорду після засідання Європейського Центробанку

Четвер, 12 вересня 2019, 20:40

Вартість паладію в ході торгів 12 вересня піднялася до історичного рекорду через рішення Європейського центрального банку знизити ставку за депозитами до мінус 0,5% і повернутися до покупки активів.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ціна паладію на Нью-Йоркській товарній біржі збільшилася на 3,4%, до 1609,8 долара за унцію. Золото подорожчало на 1%, до 1519 долара за унцію.

Рішення супроводжувалося погіршенням прогнозів щодо економіки єврозони і заявами глави ЄЦБ Маріо Драгі про збереження істотних понижувальних ризиків.

Дорогоцінні метали використовуються інвесторами в якості захисних активів в періоди економічного спаду. Крім того, їх інвестиційна привабливість зростає в міру зниження процентних ставок.

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Нагадуємо:

Європейський центральний банк 12 вересня знизив ставку за депозитами до рекордного показника і з листопада відновить програму кількісного пом'якшення.

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метали золото ЄЦБ

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