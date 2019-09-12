ЄЦБ відновить вливання грошей в економіку

Європейський центральний банк за підсумками засідання знизив ставку за депозитами до рекордного показника і з листопада відновить програму кількісного пом'якшення.

Про це повідомляється на офіційному сайті ЄЦБ.

Європейський центробанк знизив ставку за депозитами на 0,1 п. п., до мінус 0,5% річних. Одночасно з цим регулятор оголосив про запуск нової програми кількісного пом'якшення.

ЄЦБ опустив депозитну ставку до мінус 0,4% в березні 2016 року, і з тих пір рівень ставок не міняв. Базову ставку за кредитами і за маржинальними кредитами європейський регулятор залишив без змін - на нульовому рівні і на рівні 0,25% відповідно.

Рада директорів ЄЦБ очікує, що ці ставки залишаться на нинішньому або більш низькому рівні до тих пір, поки регулятор не переконається, що інфляція стійко наближається до таргетованого рівня близько 2%, йдеться в повідомленні банку.

Як пишуть Ведомости, останнім часом стала лунати критика негативних ставок, перш за все з боку банків, які змушені доплачувати ЄЦБ за те, що тримають у нього на рахунках резерви, які вважаються надмірними.

Це ще більше підриває і без того низьку прибутковість банків єврозони, змушуючи їх скорочувати, а не збільшувати кредитування, як того хотів би ЄЦБ.

Щоб боротися з такими негативними наслідками своєї політики, ЄЦБ вводить систему рівнів, в якій частина депозитів будуть звільнені від негативних ставок. Це повинно допомогти банкам північних країн єврозони, у яких значні надлишкові резерви.

Допомогти ж банкам з південних країн, яким грошей, навпаки, не вистачає, ЄЦБ має намір, ініціюючи вже третю програму дешевого цільового довгострокового рефінансування.

Попередня програма кількісного пом’якшення була завершена європейськими Центробанком у кінці 2018 року.

Економічна правда