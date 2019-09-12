"Нафтогаз" поповнив бюджет країни на майже 80 мільярдів

Група "Нафтогаз" за 8 місяців 2019 року сплатила до державного бюджету України 79,8 мільярда гривень податків.

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України" у Facebook.

Зазначається, що це близько 16% загальних доходів держбюджету за цей період.

"Наш внесок є найбільшим показником як серед державних, так і серед приватних компаній. Як на мене, це – далеко не єдина, але дуже промовиста відповідь на популярне запитання: "А яку власне цінність створює "Нафтогаз" для своїх акціонерів - громадян України?" – підкреслив глава компанії Андрій Коболєв.

Нагадаємо:

За перші 7 місяців поточного року група "Нафтогаз" сплатила до бюджету 70,6 мільярда гривень — це 16,3 % загальних доходів державної казни.

Станом на червень "Нафтогаз" уплатив до бюджету майже 50 мільярдів.

За результатами 2018 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до державного бюджету становив 137,8 млрд грн.

Економічна правда