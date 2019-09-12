Росія: рішення Суду ЄС щодо OPAL вплине на тристоронні консультації щодо газу

Рішення Суду Євросоюзу, який у вівторок повернув трубопровід ОPAL під пряме застосування законодавства ЄС, вплине на тристоронні консультації РФ, ЄК і України щодо газу, призначені на 19 вересня.

Про це заявив міністр енергетики РФ Александр Новак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російський "Інтерфакс".

Суд ЄС скасував рішення Єврокомісії від 28 жовтня 2016 року, що дозволяло "Газпрому" постачати більше газу по газопроводу OPAL. У Єврокомісії запевнили, що дата проведення 19 вересня тристоронніх переговорів про майбутнє транзиту газу через Україну була встановлена ​​перед рішеннями Суду ЄС.

"Я думаю, звичайно, з точки зору переговорів ця ситуація буде враховуватися, тому що це, на мій погляд, рішення, яке зачіпає в цілому ситуацію з енергопостачанням європейських країн, з потоками і поставками газу", - заявив Новак.

Юристи "Газпрому" і Міністерства енергетики Росії наразі не готові коментувати рішення Суду ЄС щодо газопроводу OPAL, який контролюється спільним підприємством "Газпрому" та німецького Wintershall і є наземним продовженням "Північного потоку".

"Зараз йде юридичне опрацювання цього питання на рівні і юристів компанії, і юристів міністерства енергетики, тому ми прокоментуємо цю ситуацію, як тільки будуть зроблені відповідні висновки. Думаю, що ми дамо більш детальну інформацію після того, як ми отримаємо юридичний висновок", - сказав міністр.

"Але я нагадаю, що це рішення (про розморожування потужностей OPAL - ред.) було ухвалене Єврокомісією спільно з німецьким регулятором, компанією "Газпром", і це рішення було юридично вивірене і узгоджене з юридичними службами Єврокомісії. Тому нам, звичайно, також необхідно розуміти і оцінку цього рішення (суду - ред.) юридичними службами самої Єврокомісії", - підкреслив російський міністр.

Щодо впливу рішення суду на ціни, Новак зауважив: "Подивимося, як буде ринок реагувати, і яка буде ситуація, і які будуть зроблені юридичні дії".

Німецький регулятор Bundesnetzagentur напередодні заявив, що "Газпром" повинен негайно наполовину скоротити постачання газу через газопровід OPAL.

Європейська правда