Дубінський відбиратиме членів спостережної ради "Приватбанку"

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 11 вересня делегував депутата "Слуги народу" Олександра Дубінського до конкурсної комісії з відбору незалежних членів спостережних рад державних банків.

Джерело: колишній нардеп Павло Різаненко у Facebook

Пряма мова: "Комітет вирішив делегувати до конкурсної комісії Олександра Дубінського. Це рішення прийнято майже одноголосно – "за" проголосували всі присутні члени комітету окрім представниці "Батьківщини", яка утрималась… Бажаю успіхів у роботі наступнику".

Деталі: Конкурсна комісія з відбору незалежних членів спостережних рад державних банків складається з 5 представників (три від Кібінету міністрів, один від Офісу президента, один від профільного комітету парламенту) та обирає по 6 незалежних членів спостережних рад трьох державних банків (Приватбанк, Ощадбанк та Укрексімбанк).

Передісторія:

Олександр Дубінський працював на каналі "1+1", у програмах "Гроші" і "Українські сенсації".

Мер Дніпра Борис Філатов заявляв, що на Дубинського має вплив олігарх Ігор Коломойський. Сам Коломойський відмовлявся це коментувати.

На парламентських виборах 2019 року кандидат у депутати Володимир Садовнік заявляв, що у Київській області масово підкуповують виборців за 500 гривень на користь Дубінського.

Українська правда