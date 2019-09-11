Новини 11 вересня: обшуки у Приватбанку та "Укргазвидобуванні", опалювальний сезон у Києві

Про обшуки у Приватбанку. Соборне відділення поліції міста Дніпро провело обшуки у Центральному офісі Приватбанку.

Про обшуки в "Укргазвидобуванні". У держкомпанії "Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогазу", провели обшуки органи Генеральної прокуратури, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки.

Про незаконну утилізацію відходів буріння. Правоохоронні органи припинили незаконні дії чиновників держпідприємств, зокрема АТ "Укргазвидобування", і комерсантів на незаконній утилізації відходів буріння на суму 15 мільйонів гривень.

Про опалювальний сезон у Києві. Борги 14 столичних теплопостачальників за газ перед "Нафтогазом" ставлять під загрозу вчасний початок опалювального сезону для мешканців деяких мікрорайонів Києва.

Про рекордні запаси газу. Україна закачала до своїх підземних сховищ понад 19 мільярдів кубометрів газу для проходження опалювального сезону - стільки газу у сховищах не було з 2011 року.

Про штрафи за перевантажені фури. 10 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №1047 про збільшення штрафів за перевантажені фури у розмірі від 500 до 2000 неоподатковуваних мінімумів.

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