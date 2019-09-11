"Газпрому" наказали вдвічі скоротити постачання через OPAL

Російський "Газпром" повинен негайно наполовину скоротити постачання газу через газопровід OPAL, який контролюється спільним підприємством "Газпрому" та німецького Wintershall і є наземним продовженням "Північного потоку".

Про це заявив німецький регулятор Bundesnetzagentur, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"У разі необхідності Bundesnetzagentur буде виконувати наглядові заходи для забезпечення цього", - заявив речник регулятора.

Суд Євросоюзу у вівторок скасував рішення ЄС від 28 жовтня 2016 року, що дозволило "Газпрому" постачати більше газу по газопроводу OPAL, який зв'язує його газопровід Nord Stream з Німеччиною.

OPAL на 80% належить WIGA - спільному підприємству Газпрому та Wintershall, а решта належить дочірній компанії німецького концерну Uniper.

Німецький регулятор має надати доступ до OPAL іншим компаніям, крім "Газпрому". Рішення Єврокомісії від 2016 року дозволяло "Газпрому" повністю завантажити "Північний потік" для постачання газу до Німеччини та Чехії.

За оцінками, обсяги транспортування газу "Північним потоком" зменшиться на 12 мільярдів 400 мільйонів кубометрів блакитного палива на рік.

Європейська правда