В Україні почали сіяти озимі зернові культури

Станом на 11 вересня аграрії майже усіх областей України почали сіяти озимі зернові культури - вони вже посіяли 364 тисяч гектарів або 5% до прогнозу у 7,3 мільйонів гектарів.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Зокрема, уже посіяли 338 тисяч озимої пшениці (5% до прогнозу у 6,2 млн га), жита - 16 тисяч гектарів (14% до прогнозу у 122 тис га), озимого ячменю - 9 тис га (1% до прогнозу у 920 тис га).

Озимого ріпаку посіяли 892 тисяч гектарів або 83% до прогнозу.

Щодо збирання зернових та зернобобових культур, то станом на 11 вересня намолотили 10,2 млн га площі або 67% до прогнозу та зібрали 40 млн тонн зерна. З них намолотили:

ранніх зернових та зернобобових культур – 39,2 млн тонн з площі 9,96 млн га або 99,9% до прогнозу;

кукурудзи – 523 тис. тонн з площі 89 тис. га або 2% до прогнозу;

гречки – 37 тис. тонн з площі 28 тис. га або 41% до прогнозу;

проса – 116 тис. тонн з площі 62 тис. га або 69% до прогнозу.

Найбільший вал зерна намолотили хлібороби у Одеській і Запорізькій – 3,1 млн тонн, Харківській – 2,9 млн тонн, Дніпропетровській – 2,8 млн тонн, Миколаївській – 2,7 млн тонн областях.

Економічна правда