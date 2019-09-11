Влітку 2020 року Київ і Харків з’єднає якісна та безпечна дорога – керівник "Укравтодору"

Уже в червні 2020 року від Києва до Харкова можна буде доїхати якісною безпечною дорогою першої категорії із чотирма смугами руху та відповідною інфраструктурою безпеки.

Про це заявив керівник "Укравтодору" Славомір Новак під час інспекції проведення робіт на дорозі М-03, повідомляє прес-служба держагентства у Facebook.

Він нагадав, що ремонт на цій ділянці дороги проводиться за кредитні кошти міжнародних фінансових організацій.

"Реалізація проєктів реконструкції дороги М-03 із будівництвом обходів Полтави, Красногорівки, Великої Багачки є чудовим прикладом відновлення важливої транспортної магістралі за рахунок поєднання різних джерел фінансування — коштів МФО та державного бюджету. Такий підхід дає гарний результат", - зазначив Новак.

Він зауважив, що за останні три роки виросла довіра міжнародних фінансових організацій до інвестування в дорожню галузь.

Також керівник "Укравтодору" нагадав, що з 2017 року повністю змінено систему управління галуззю: "Успішно імплементовано фундаментальні реформи – Дорожній фонд та децентралізацію".

Окрім того, зазначив Новак, "Укравтодор розробив і ефективно реалізує Програму розвитку автомобільних доріг до 2022 року.

"Наразі готуємо Програму розвитку до 2024 року", - розповів про плани керівник "Укравтодору".

Нагадаємо:

10 вересня "Укравтодор" оголосив міжнародний тендер на капітальний ремонт автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса на трьох ділянках загальною протяжністю 31 кілометр.

У серпні керівник Державне агентство автомобільних доріг України розповів, у скільки обійдеться ремонт 24 тисяч кілометрів доріг.

Станом на липень "Укравтодор" відремонтував 50% запланованих на цей рік доріг держзначення.

Навесні 2019 року "Укравтодор" замовив ТЕО об'їзної дороги біля Борисполя.

Економічна правда