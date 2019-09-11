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Нацбанк дозволив продавати ОВДП на міжнародних торговельних платформах

Середа, 11 вересня 2019, 17:34

Нацбанк та Мінфін погодили зміни до положень НБУ, якими дозволили продавати облігації внутрішньої держпозики на міжнародних електронних майданчиках.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Ці зміни також розширюють коло учасників з розміщення ОВДП, зокрема за рахунок первинних дилерів, які не є депозитарними установами.

Зазначається, що після переходу на міжнародну торговельну платформу програмний комплекс Нацбанку ОВДП-online, який наразі використовується для первинних розміщень ОВДП, продовжить своє функціонування як резервна платформа.

"У планах Міністерства фінансів та Національного банку – сконцентрувати розміщення на сучасних IT-платформах, які уможливлять швидке і зручне проведення операцій з розміщення ОВДП, і у перспективі дозволять розширити коло первинних дилерів завдяки залученню іноземних учасників.

Це також дасть змогу спростити процес розміщень, зменшивши документообіг між Національним банком та Міністерством фінансів", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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Нацбанк ОВДП

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