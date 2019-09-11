НАБУ затримало начальника Миколаївського автодору

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали керівника служби автомобільних доріг у Миколаївський області Андрія Максименка під час одержання хабаря у розмірі 90 тисяч доларів.

Джерело: прес-служба НАБУ

Дослівно: "Детективи НАБУ затримали "на гарячому" керівника служби автомобільних доріг у Миколаївський області під час одержання 90 тис дол., які виявились другим траншем отриманої ним неправомірної вигоди, загальний розмір якої становить понад 2,5 млн грн".

Деталі: Попередньо дії чиновника кваліфікували за ч.4 ст. 368 ККУ (одержання хабара). Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Місцеве видання "Думська" пише, що Максименко вимагав хабар у компанії "Ростдорстрой".

ТОВ "Ростдорстрой" пов’язують з міським головою Одеси Геннадієм Трухановим.

Нагадаємо:

9 липня Малиновський райсуд Одеси визнав невинуватими у заволодінні бюджетними коштами Одеського міського голову Геннадія Труханова та інших фігурантів його справи.

Труханова, кількох посадовців міськради та підприємців звинувачують у заволодінні 185 мільйонами гривень з місцевого бюджету через купівлю будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завищеною вартістю.

Українська правда