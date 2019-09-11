Поліція хоче прискорити передачу Херсонської нафтоперевалки невідомій компанії

Слідчий Одеського відділення поліції Костянтин Телеганенко та місцевий прокурор Юрій Жуковський звернулись до Київського райсуду Одеси з проханням передати приватній компанії "Вествайт Трейд" все рухоме майно Херсонського нафтоперевалочного комплексу.

Про це йдеться в ухвалі Київського райсуду Одеси від 6 вересня, передає enkorr.

Зазначається, що Телеганенко та Жуковський просять передати "Вествайт Трейд" лабораторне обладнання, меблі, комп'ютерну техніку, спецтранспорт, допоміжне обладнання і т.д. (усього - близько тисячі найменувань).

"З метою ефективного збереження і збільшення активів, на даний момент виникла необхідність в передачі рухомого майна Херсонського нафтоперевалочного комплексу, на яке накладено арешт рішенням слідчого судді Приморського районного суду Одеси від 15 грудня 2014 року компанії "Вествайт трейд", - йдеться у клопотанні слідчого Телеганенка.

Суддя Юлія Федулєєва, яка 26 липня санкціонувала передачу нерухомого майна комплексу від ДП "Підприємство із забезпечення нафтопродуктами" до Агентства з розшуку і менеджменту активами, відхилила нове клопотання поліції про передачу рухомого майна приватної компанії "Вествайт Трейд".

Це рішення вона аргументувала відсутністю в матеріалах клопотання документів про вартість нерухомого майна, яке поліція хоче передати безпосередньо ТОВ "Вествайт Трейд". При передачі нерухомого майна комплексу від ПЗНП до АРМА 26 липня, до суду була подана оцінка його вартості за станом на вересень 2013 року - 1,37 млрд грн.

"Нерухоме майно, без якого функціонування комплексу неможливе, спочатку не було передано в управління АРМА.

Якщо нерухоме майно було заарештовано в квітні 2014 року Печерським райсудом Києва, то арешт на рухоме майно - техніку, обладнання та меблі та інше - наклали тільки в грудні 2014 року Приморським райсудом Одеси", - йдеться у повідомленні.

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Нагадуємо:

Державне підприємство "СЕТАМ" продає арештований Державною виконавчою службою Міністерства юстиції Херсонський нафтоперевалочний комплекс за 201,48 мільйона гривень.

Агентство з розшуку та менеджменту активів передало Херсонський нафтоперевалочний комплекс, якій раніше належав Сергію Курченку, в управління невідомій компанії "Вествайт трейд", яка має ознаки фіктивності.

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів, коментуючи передачу управління Херсонським нафтоперевалочним комплексом невідомій компанії, заявили, що провели повноцінний і законний конкурс.

Восени 2014 року Приморський суд Одеси в рамках кримінального провадження у справі Сергія Курченко передав Херсонський нафтоперевалочний комплекс в якості речового доказу в оперативне управління державному "Підприємству із забезпечення нафтопродуктами".