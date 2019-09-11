В аеропорту "Київ" завершено ремонт злітно-посадкової смуги
У Міжнародному аеропорту "Київ" ім. І. Сікорського завершено ремонт злітно-посадкової смуги.
Про це повідомляє прес-служба аеропорту на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що з 9 ранку 12 вересня аеропорт почне приймати пасажирів і літаки.
"Врешті все, що запланували, реалізували, всі роботи виконано, останні доробки", - зазначається у повідомлені.
Нагадаємо:
Міжнародний аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського закритий на ремонт злітно-посадкової смуги з 2 до 12 вересня.
У цей період рейси авіакомпаній, що базуються у столичному аеропорту, обслуговуються у "Борисполі".
Також нагадаємо, що ремонт в аеропорту "Київ" оцінили в 33 млн грн.
Економічна правда
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