Вартість пачки сигарет може вирости до 100 гривень вже в 2020 році — виробники

Ухвалення законопроекту №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України" передбачає зростання ставки акцизного податку на сигарети в 2,5 рази, що призведе до зростання цін 2,5-3 рази - до 80-100 гривень за пачку сигарет з 1 січня 2020 року.

Про це повідомила директор із зовнішніх зв'язків ПАТ "Філіп Морріс Україна" Наталія Бондаренко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зміни, передбачені законопроектом №1210, несуть високі ризики як для тютюнової галузі, так і для держави. Збільшення цінового розриву з країнами-сусідами і низька купівельна спроможність громадян може призвести до різкого зростання рівня контрабанди", - зазначила вона.

За оцінками "Філіп Морріс Україна", обсяг нелегального ринку може досягти 27 млрд сигарет, тобто близько 50% легального ринку тютюнових виробів.

"Це спричинить значне зниження продажів легальними виробниками, а держава відповідно не отримає очікуваних доходів від акцизного податку від тютюнової індустрії. Ми вже спостерігали наслідки політики 30-40% щорічного підвищення ставок акцизу за минулі чотири роки - зростання нелегального ринку в сім разів за цей період", - зауважила Бондаренко.

Директор із зовнішніх зв'язків "Філіп Морріс Україна" звернула увагу, що законопроект також пропонує в чотири рази підвищити ставки оподаткування на тютюновмісні вироби для нагріву, змінивши при цьому і підхід до оподаткування даної категорії тютюнових виробів.

"За нашими даними, понад 400 тис. курців в Україні і 11 млн людей у ​​світі вже відмовилися від куріння сигарет на користь використання технології нагріву тютюну", - повідомила Бондаренко.

Що стосується принципів формування підходу до величини податкового навантаження, в "Філіп Морріс Україна" вважають, що варто звернутися до досвіду Великобританії, де два роки поспіль застосовується диференційований підхід до продукції, що містить нікотин - велике податкове навантаження застосовується до сигарет, як найбільш шкідливої ​​продукції.

У свою чергу в "JTI Україна" і "Брітіш Американ Тобакко Україна" висловили надію, що дана ініціатива є технічною помилкою.

"У чинному Податковому кодексі чітко прописано план підвищення акцизних ставок до 31 грудня 2024 року. А відповідно до підпункту 215.3.2. Податкового кодексу підвищення ставок до 90 євро за 1 тис. сигарет має відбутися з 2025 року", - зазначив директор з корпоративних питань і комунікацій, "JTI Україна" Гінтаутас Діргела.

Законопроект №1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України в частині вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві" авторства глави парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева був зареєстрований 30 серпня поточного року.