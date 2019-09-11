Російський міністр підтвердив проведення тристоронніх переговорів щодо транзиту газу

Росія готова провести 19 вересня переговори з ЄС і Україною щодо газу.

Про повідомив журналістам глава Міненерго РФ Олександр Новак, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми з паном [віце-головою Європейської комісії з енергетики Марошем] Шефчовичем обговорювали цю дату (19 вересня - ред). І, наскільки я чув, що також і українська сторона погодила цю дату. Тому 19-е число будемо вважати узгодженими. Ми готові 19-го числа провести такі консультації", - сказав він.

Нагадуємо:

Українська сторона на майбутніх переговорах запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар у коментарі "Економічній правді" заявив, що Україна і Росія до кінця 2019 року не дійдуть згоди щодо підписання нового контракту на транзит природного газу.

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